Californie/Feux-Des conditions à nouveau difficiles pour les pompiers

LOS ANGELES, 9 août (Reuters) - Les équipes de pompiers qui luttent contre le "Mendocino Fire", le feu de forêt le plus important de l'histoire de la Californie, vont devoir affronter jeudi des vents violents et des températures élevées, et ce jusqu'à samedi, ont annoncé mercredi les services de météorologie américains.

Une baisse des températures aux premières heures de mercredi a permis aux pompiers d'effectuer des progrès et de contenir 47% de l'incendie Mendocino mercredi soir, contre 34% un jour plus tôt, a annoncé le Cal Fire, le département californien de la foresterie et de la protection contre les incendies.

Mais un climat venteux et sec devrait accroître le risque que le feu se développe à partir de jeudi après-midi dans certaines zones du nord de la Californie, ont dit sur Twitter les services nationaux de météorologie.

Jusqu'à présent, deux pompiers ont été blessés dans la lutte contre le feu de Mendocino, du nom de la forêt du nord de la Californie où il s'est déclaré, qui est devenu lundi dernier l'incendie le plus important de l'histoire de l'Etat.

L'incendie brûlait sur plus de 300.000 hectares, selon les dernières données enregistrées mercredi soi, et il a détruit 119 maisons.

Dix-sept incendies ravagent la Californie depuis un mois. Ils ont fait sept morts, détruit quelque 1.500 bâtiments divers et provoqué le déplacement de dizaines de milliers de personnes.

Quelque 4.000 pompiers sont mobilisés pour éviter que le "Mendocino Fire" se propage vers d'autres zones habitées au sud de la forêt de Mendocino, à environ 150 kilomètres au nord de San Francisco.

Le Cal Fire a annoncé que plus de 10.000 bâtiments divers étaient toujours menacés par l'incendie.

Il a estimé mercredi que le feu serait entièrement contrôlé par les équipes de pompiers d'ici le 1er septembre.

L'ensemble des feux qui ravagent actuellement la Californie devraient au final provoquer les dégâts les plus importants dans l'Etat depuis dix ans. (Dan Whitcomb, avec Brendan O'Brien à Milwaukee et Barbara Goldberg à New York; Jean Terzian pour le service français)