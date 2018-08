Californie-L'incendie de Mendocino poursuit sa progression

(Actualisé avec précisions, bien lire que le Thomas Fire a ravagé 115.000 hectares)

LOS ANGELES, 7 août (Reuters) - La vaste feu de forêt "Mendocino Fire", composé de deux conflagrations distinctes qui ont fusionné, brûlera jusqu'à la fin du mois d'août, ont annoncé mardi les autorités californiennes qui s'appuient sur les prévisions météorologiques.

Le "Mendocino Fire", du nom du comté où il s'est déclaré, à environ 150 kilomètres au nord de San Francisco, touchait mardi 117.639 hectares et continuait de croître, a indiqué le Cal Fire, le département californien de la foresterie et de la protection contre les incendies.

Il dépasse désormais le "Thomas Fire", qui avait ravagé l'an dernier près de 115.000 hectares dans les comtés de Santa Barbara et de Ventura, au nord-ouest de Los Angeles.

Selon les services de météorologie, les températures pourraient atteindre 43 degrés dans le nord de la Californie lors des prochains jours, avec des rafales de vent, ce qui devrait attiser encore davantage les flammes.

En plus de combattre le feu Mendocino, qui a détruit 75 maisons et contraint des milliers de personnes à fuir, les pompiers californiens font face depuis une quinzaine de jours à sept autres incendies importants à travers l'Etat.

Le président américain Donald Trump a décrété dimanche l'état de catastrophe naturelle en Californie et ordonné le déblocage d'une aide fédérale pour combattre les incendies qui ravagent l'Etat.

Près de 3.900 personnes, pour certaines venues d'autres Etats comme l'Arizona et l'Alaska, tentent de contrôler le feu Mendocino.

Environ 200 soldats d'une base de l'Etat de Washington ont été appelés en renfort.

Un autre feu de forêt californien, le "Carr Fire", qui a ravagé un peu plus de 66.000 hectares et fait sept morts, a été contenu à 47%, a annoncé le Cal Fire. (Dan Whitcomb, avec Rick McKay à Atlanta, Jonathan Allen à New York et Brendan O'Brien à Milwaukee; Jean Terzian et Nicolas Delame pour le service français)