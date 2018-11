(.)

PARADISE, Californie, 17 novembre (Reuters) - Le bilan de l'incendie qui ravage le nord de la Californie s'est alourdit à 71 morts après que les restes de huit nouvelles victimes ont été découverts, ont annoncé vendredi soir les autorités, alors que les recherches s'intensifiaient pour retrouver plus de 1.000 personnes portées disparues.

L'incendie, baptisé "Camp Fire", s'est déclaré il y a une semaine et a réduit en cendres la ville de Paradise, située dans le comté de Butte, à 280 km au nord de San Francisco, et qui comptait 27.000 habitants.

Près de 12.000 structures, soit la quasi-totalité des bâtiments de Paradise, principalement des habitations, ont été détruites dans et autour de la ville en quelques heures après l'arrivée des flammes le 8 novembre.

Plusieurs milliers de bâtiments restent menacés par les flammes qui ont pour l'heure dévasté 57.000 hectares, et environ 47.000 personnes étaient toujours concernées par des ordres d'évacuation.

Des équipes massives de pompiers, venus de différents Etats américains, s'activaient pour tenter de contenir le sinistre.

Selon le Cal Fire, le département californien de foresterie et de protection contre les incendies, le feu a été contenu à 45%, contre 40% la veille, malgré les vents qui attisaient les flammes.

Plus de 1.000 personnes étaient toujours portées disparues, et ce nombre devrait continuer à fluctuer, certaines personnes n'ayant pas signalé aux autorités qu'elles avaient fui les lieux, et alors que les recherches de restes humains se poursuivaient.

TRUMP ATTENDU SAMEDI

Le bilan humain est le plus lourd de l'histoire de la Californie. Le précédent incendie de cette ampleur a fait 29 morts à Griffith Park en 1933. Il s'agit aussi de l'un des incendies les plus meurtriers aux Etats-Unis depuis le début du XXe siècle.

Donald Trump est attendu samedi dans le nord de la Californie pour rencontrer des rescapés de l'incendie, avait annoncé plus tôt jeudi la Maison blanche.

Le président a suscité la polémique le week-end dernier en imputant le sinistre à la "piètre" gestion des forêts californiennes. "Il faut y remédier maintenant, ou il n'y aura plus de subventions fédérales", a-t-il averti sur Twitter.

Dans le sud de la Californie, le "Woolsey Fire" a fait trois morts, près de 200.000 déplacés et a détruit plus de 500 bâtiments près de Malibu, ville côtière à l'ouest de Los Angeles.

D'après les scientifiques, la multiplication des incendies ravageurs en Californie est due à la sécheresse prolongée, qu'ils lient au réchauffement climatique.

Mais trois cabinets d'avocats représentant des victimes de l'incendie "Camp Fire" montrent du doigt la société Pacific Gas & Electric, qu'ils accusent de défaut de maintenance et contre laquelle ils ont lancé une procédure judiciaire.

Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer l'origine du sinistre.

Donald Trump a déclaré lundi soir l'état de catastrophe naturelle pour le nord et le sud de la Californie, ce qui permet le déblocage d'une aide fédérale.

Les écoles de la capitale californienne Sacramento, et des zones environnantes allant jusqu'à San Francisco et Oakland, seront fermées vendredi du fait de la pollution de l'air à cause de la fumée répandue par le "Camp Fire". (Terray Sylvester, avec Alex Dobuzinskis à Los Angeles, Brendan O'Brien à Milwaukee et Jonathan Allen à New York; Jean Terzian et Arthur Connan pour le service français)