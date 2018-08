LOS ANGELES, 9 août (Reuters) - Les pompiers qui luttent contre le plus vaste incendie de l'histoire de la Californie, le "Mendocino Complex", ont enregistré des progrès jeudi, ont rapporté les services du California Department of Forestry and Fire Protection.

Plus de 4.000 pompiers combattent dans le nord de la Californie ce double incendie qui touchait jeudi plus de 123.000 hectares. A ce jour, deux pompiers ont été blessés et 119 habitations détruites.

Même si la superficie totale de l'incendie a progressé de quelque 800 hectares dans la nuit de mercredi à jeudi, les pompiers sont parvenus à le contenir à 51%, contre 46% la veille.

Par ailleurs, à 170 km au nord-est, près de Redding, 4.700 pompiers étaient engagés jeudi dans la lutte contre un autre incendie, Carr Fire, responsable de la mort de sept personnes dont deux pompiers. Ce sinistre a détruit plus de 1.070 maisons et était contenu à 48% jeudi. (Dan Whitcomb; Eric Faye pour le service français)