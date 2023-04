PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues proches de l'équilibre lundi, avant les multiples publications de résultats d'entreprises et de statistiques économiques attendues dans les prochains jours.

Les premières indications disponible laissent entrevoir une progression de 0,1% pour le CAC 40 parisien, un recul de 0,13% pour le Dax à Francfort, de 0,04% pour le FTSE à Londres et de 0,02% pour l'EuroStoxx 50.

La semaine qui commence sera animée notamment par les résultats des méga-capitalisations du secteur américain des hautes technologies, avec ceux de Microsoft et Alphabet mardi, puis de Meta mercredi et Amazon jeudi.

L'agenda macroéconomique des jours à venir est lui aussi chargé avec entre autres la première estimation de la croissance des Etats-Unis au premier trimestre, qui selon le consensus Reuters devrait avoir ralenti à 2,0% après +2,6%.

Les investisseurs prendront aussi connaissance vendredi des chiffres mensuels des dépenses et revenus des ménages, qui inclut l'indice des prix PCE, très suivi par la Réserve fédérale.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini sans grand changement vendredi, après des résultats en demi-teinte et alors que les investisseurs essayent d'évaluer l'influence des récentes données économiques sur la trajectoire des taux américains.

L'indice Dow Jones a gagné 0,07% à 33.808,96 points, le S&P-500 a pris 0,09%, à 4.133,52 points et le Nasdaq Composite a avancé de 0,11% à 12.072,46 points.

Les indices PMI ont montré que l'activité dans le secteur privé a progressé à un plus haut de 11 mois en avril, ce qui va à l'encontre des signes de plus en plus nets d'une récession dans l'année.

Aux valeurs, Amazon a pris 3% après qu'un institut de recherche a prévu que ses résultats devraient dépasser les attentes du marché.

Procter & Gamble a avancé de 3,5% après le relèvement de son objectif de chiffre d'affaires annuel.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo avance de 0,15%, soutenue par le groupe de transport aérien ANA Holdings qui a relevé sa prévision annuelle de bénéfice, et par d'autres valeurs liées au tourisme avec l'augmentation du nombre de visiteurs étrangers au Japon.

La Banque du Japon tient en fin de semaine la première réunion de politique monétaire présidée par son nouveau gouverneur, Kazuo Ueda.

Seuls trois des 27 économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce qu'elle modifie à cette occasion sa gestion du contrôle de la courbe des taux mais le quotidien Sankei a rapporté dimanche que la banque centrale envisage de procéder à un examen approfondi de l'impact de sa politique accommodante.

En Chine, l'indice CSI 300 perd 0,6% et le SSE Composite de Shanghai 0,27%, avec les doutes persistantes des investisseurs quant à la viabilité de la reprise économique du pays.

TAUX/CHANGES

Les rendements obligataires américains reculent très légèrement, à 4,1777% pour le papier à dix ans et à 4,1777% pour le deux ans.

Le calme règne du côté des changes où le dollar est inchangé face à un panier de devises internationales. L'euro s'affiche à 1,0975, en baisse de 0,11%.

PÉTROLE

Le marché du pétrole est en baisse avec les inquiétudes concernant la hausse des taux d'intérêt, l'économie mondiale et les perspectives de demande.

Le Brent cède 1,14% à 80,73 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,21% à 76,93 dollars.

(édité par XX)

par Laetitia Volga