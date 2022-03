Caltagirone, investisseur de Generali, cherche une multinationale "avec une souveraineté italienne" - journal

Lorsqu'on lui a demandé si un changement était également nécessaire chez Mediobanca, l'actionnaire principal de l'assureur, M. Caltagirone a déclaré au quotidien Il Sole 24 Ore qu'il se concentrait uniquement sur Generali.

Caltagirone, ainsi que l'entrepreneur Leonardo Del Vecchio, troisième plus gros investisseur de Generali, s'opposent à la reconduction de l'actuel directeur général de l'assureur, Philippe Donnet, car ils contestent l'influence de Mediobanca.

Le conseil d'administration sortant a proposé Donnet pour un troisième mandat en tant que PDG et a nommé Andrea Sironi, un expert international de premier plan en matière de gouvernance et de gestion des risques qui a été doyen de l'université Bocconi de Milan, comme nouveau président. Ces nominations sont soutenues par Mediobanca.

M. Caltagirone a soumis sa propre liste de candidats, proposant le chef de Generali pour l'Autriche et les pays de la CEE, Luciano Cirina, comme PDG et Claudio Costamagna, ancien banquier de Goldman Sachs et ancien président de l'investisseur public italien CDP, comme président.

Cirina et Costamagna prévoient de tenir une conférence de presse plus tard dans la journée de vendredi.

Dans l'interview, Caltagirone a déclaré que Cirina et Costagnamagna sont complémentaires et qu'ils présenteront une stratégie pour l'assureur, pas encore un plan d'affaires détaillé.