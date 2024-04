LONDRES, 9 avril (Reuters) - Le chef de la diplomatie britannique, David Cameron, va rencontrer ce mardi son homologue américain, Antony Blinken, lors d'une visite à Washington durant laquelle il entend presser les élus du Congrès d'approuver une aide supplémentaire à l'Ukraine ainsi que discuter de la guerre à Gaza.

S'exprimant la semaine dernière à propos de ce déplacement aux Etats-Unis, David Cameron a indiqué qu'il s'entretiendrait avec le "speaker" républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, pour l'exhorter à adopter une aide supplémentaire de 60 milliards de dollars à l'Ukraine.

Ce plan, voulu par le président démocrate Joe Biden, est bloqué depuis des mois par les élus républicains du Congrès.

"Un succès de l'Ukraine et un échec de (Vladimir) Poutine sont vitaux pour la sécurité américaine et européenne", a déclaré dans un communiqué le secrétaire au Foreign Office, ajoutant qu'il était important de prouver au président russe qu'une "agression ne paie pas".

Dans le cas contraire, "cela encouragerait Poutine à mener des tentatives supplémentaires pour redessiner par la force les frontières de l'Europe", un message qui, selon David Cameron, serait alors "entendu clairement à Pékin, Téhéran et en Corée du Nord".

Les services du chef de la diplomatie britannique ont fait savoir que celui-ci s'entretiendrait à Washington avec des élus de haut rang du Parti républicain et du Parti démocrate.

Depuis que la Russie a lancé son offensive en Ukraine en février 2022, Londres est l'un des plus fervents soutiens de Kyiv. David Cameron soulignera toutefois au cours de sa visite que Washington est la "pierre angulaire" de l'aide à l'Ukraine, avec une ampleur sans égale, ont déclaré ses services.

Il mettra aussi en exergue l'importance d'accroître les pressions économiques sur la Russie et de donner à l'Ukraine "le soutien militaire et humanitaire" dont elle a besoin pour résister sur les lignes de front cette année et "partir à l'offensive" en 2025.

Par ailleurs, a indiqué le Foreign Office, le chef de la diplomatie britannique discutera des routes maritimes pour acheminer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, assiégée depuis six mois par Israël en représailles à l'attaque du Hamas.

Il appellera aussi en faveur d'une enquête transparente sur la mort "complètement inacceptable" de sept travailleurs humanitaires, dont trois ressortissants britanniques, dans des frappes de Tsahal.

David Cameron prévoit de réitérer le droit d'Israël à se défendre à la suite de l'attaque du 7 octobre, dans le respect du droit international, tout en soulignant que des changements majeurs sont nécessaires pour garantir la sécurité des travailleurs humanitaires sur le terrain, ont dit ses services. (Alistair Smout; version française Jean Terzian)