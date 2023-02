Canada: 150.000 emplois créés en janvier, taux de chômage stable

Ottawa (awp/afp) - Le Canada a continué de gagner des emplois (+150.000) en janvier tandis que le taux de chômage est resté stable à 5,0%, au-dessus d'un creux record, a annoncé vendredi Statistique Canada.

Le taux de chômage est resté juste au-dessus du creux record de 4,9% enregistré en juin et juillet.

Les créations d'emploi ont largement dépassé les prévisions des analystes (5.000 créations d'emplois attendues d'après la Banque Royale du Canada), qui s'attendaient à ce que le taux de chômage s'établisse à 5,1%.

La croissance de l'emploi a notamment été portée par les personnes âgées de 25 à 54 ans et par celles de 55 ans et plus.

Elles ont été observées principalement dans le travail à temps plein et dans les secteurs du commerce de gros et de détail, dans les soins de santé et l'assistance sociale mais aussi l'enseignement.

Elles ont reculé dans le secteur du transport et du stockage, soit un premier recul conséquent depuis mars 2022, a noté l'institut national de la statistique.

L'emploi a augmenté dans le secteur privé comme dans le secteur public. Il était en augmentation dans cinq provinces: le Québec a gagné 47.000 emplois en janvier, soit la troisième hausse significative depuis septembre.

Statistique Canada a noté une hausse de l'emploi parmi les résidents non permanents (+13,3%), notamment dans les secteurs scientifiques et techniques, le commerce de détail, les services d'hébergement et de restauration mais aussi les soins de santé et l'assistance sociale.

afp/rp