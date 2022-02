Canada: 200.000 emplois perdus en janvier, hausse du chômage

Ottawa (awp/afp) - Le Canada a perdu en janvier 200.000 emplois, tandis que le taux de chômage a légèrement augmenté pour s'établir à 6,5% (+0,5 point), conséquences directes de la vague Omicron, a annoncé vendredi Statistique Canada.

Pour la première fois depuis la troisième vague de Covid-19 en avril 2021, le taux de chômage a augmenté au Canada, pays de quelque 38 millions d'habitants qui comptait en janvier un total de 1,34 million de chômeurs.

En janvier, la plupart des provinces canadiennes ont réinstauré un confinement et de nombreuses entreprises et services ont dû fermer. Ce sont les travailleurs des secteurs de l'hébergement et de la restauration qui ont été les plus durement touchés, note l'institut de la statistique canadien dans son communiqué.

"C'est pire que ce que le consensus avait prédit", a réagi l'analyste Royce Mendes, économiste chez Desjardins qui estime toutefois que cela devrait rapidement s'améliorer avec la levée progressive des mesures sanitaires dans le pays.

Les reculs de l'emploi durant le premier mois de l'année ont surtout été attribuables à l'Ontario et au Québec, les deux provinces canadiennes les plus peuplées.

Les jeunes de 15 à 24 ans ont été les plus affectés puisqu'ils "sont plus susceptibles de travailler dans des secteurs directement touchés par les mesures de santé publique", précise Statistique Canada.

L'emploi a reculé chez les femmes, alors "le travail à temps plein et le travail à temps partiel sont demeurés stables" pour les hommes.

Janvier a également été marqué par des absences pour maladie "qui ont atteint des niveaux records" en raison de la propagation du variant Omicron.

Pour la semaine du 9 au 15 janvier, "un employé sur dix (10%) était absent de son emploi pour la totalité ou une partie de la semaine", indique Statistique Canada.

afp/rp