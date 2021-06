Canada-Canicule "extrême" et meurtrière dans la région de Vancouver

30 juin (Reuters) - La province canadienne de Colombie-Britannique a connu pour une quatrième journée consécutive une "canicule extrême" mardi, avec une température ayant atteint un pic record de 46,6 degrés Celsius, ont indiqué les autorités, sur fond de multiplication des décès qui seraient liés à cette vague de chaleur.

Au moins 233 personnes sont mortes dans cette province de la côte Pacifique entre vendredi et lundi, soit une centaine de personnes de plus que le nombre traditionnel moyen de décès sur une période de quatre jours. Il est attendu que ce bilan s'alourdisse.

Le service des médecins légistes de la province a indiqué lundi avoir enregistré une hausse significative du nombre de décès dont la canicule serait l'une des causes.

Ecoles et universités de la province ont été fermées lundi suite à la nouvelle hausse des températures.

A Lytton, ville située à environ 200 km au nord de Vancouver, une température de 46,6 degrés a été enregistrée dimanche.

Connu pour ses hivers rudes et ses importantes chutes de neige, le Canada n'avait plus connu de température aussi élevée depuis 1937, avec 45 degrés répertoriés à Saskatchewan, selon l'agence fédérale environnementale. (Reportage Juby Babu et Kanishka Singh à Bangalore; version française Jean Terzian)