Canada/Huawei-L'audience d'extradition de Meng Wanzhou en janvier 2020

TORONTO, 7 juin (Reuters) - La justice canadienne a fixé au 20 janvier 2020 la première audience d'extradition de Meng Wanzhou, directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei dont les Etats-Unis réclament l'extradition pour des accusations de fraude bancaire, montrent jeudi des documents judiciaires.

L'équipe juridique de Meng Wanzhou, qui bénéficie d'une liberté sous caution et n'était pas présente à l'audience organisée à Vancouver, a proposé que le processus et les audiences s'étalent jusqu'en octobre 2020, voire novembre 2020, si nécessaire.

Meng Wanzhou, 47 ans, fille du fondateur de Huawei, a été arrêtée le 1er décembre dernier par les autorités canadienne à l'aéroport de Vancouver alors qu'elle était en transit entre deux vols. Elle a été libérée sous caution le 12 décembre avec obligation de rester au Canada.

Fin janvier, les Etats-Unis ont dévoilé des chefs d'inculpation contre Huawei, deux de ses filiales et sa directrice financière, pour fraude bancaire et électronique visant à contourner les sanctions contre l'Iran.

Washington considère que le géant chinois des télécoms est lié au gouvernement chinois et présente un risque pour la sécurité nationale des Etats-Unis et de leurs alliés. (Allison Martell, avec Karen Freifeld à New York; Jean Terzian pour le service français)