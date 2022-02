Canada: La police commence à évacuer le pont Ambassador vers les États-Unis

WINDSOR, Canada (Reuters) - La police canadienne a annoncé samedi avoir commencé à évacuer les manifestants qui bloquent le pont Ambassador à la frontière avec les Etats-Unis, au lendemain d'une décision de justice ordonnant la fin de ce mouvement.

Le trafic est interrompu depuis cinq jours sur ce pont qui est habituellement la liaison terrestre la plus fréquentée entre le Canada et son voisin du sud et dont dépend grande partie l'approvisionnement en pièces détachées de plusieurs usines automobiles de la région de Detroit.

Une quinzaine de camions, de voitures et de véhicules utilitaires bloquaient encore la circulation dans les deux sens en début de journée.

"Nous appelons tous les manifestants à agir dans le respect de la loi et paisiblement", a déclaré sur Twitter la police de la ville de Windsor, qui déconseille aux automobilistes d'éviter la zone.

Le nombre des manifestants présents sur le pont avait déjà diminué vendredi soir pour revenir autour de 200.

Le mouvement des "convois de la liberté" au Canada, qui a débuté dans la capitale fédérale, Ottawa, avec la mobilisation de conducteurs de poids lourds opposés à l'obligation vaccinale imposée pour le franchissement de la frontière américaine, est entré samedi dans son 16e jour.

Il touche trois points de passage transfrontalier en incluant le pont Ambassador et a freiné les échanges commerciaux entre les deux pays.

(Reportage Kayla Tarnowski et Ismail Shakil, version française Marc Angrand)