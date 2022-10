Canada: Légère baisse du taux de chômage à 5,2% en septembre

Ottawa (awp/afp) - L'économie canadienne a gagné 21.000 emplois en septembre après trois mois consécutifs de perte et le chômage a baissé de 0,2 point pour s'établir à 5,2%, selon des données officielles publiées vendredi.

Les experts n'ont toutefois pas été impressionnés par ces résultats, suggérant que ce recul était lié à la rentrée scolaire et à la reprise des cours en présentiel après deux années d'apprentissage à distance.

"A première vue, on pourrait penser que le marché du travail canadien s'est remis du coup de froid qu'il avait attrapé au début de l'été, mais les détails suggèrent le contraire", a estimé Royce Mendes, analyste chez Desjardins.

Plus optimiste, Andrew Grantham de CIBC Economics a jugé que les données démontraient que le marché du travail était "sorti d'un marasme de trois mois", mais seuls 20% des emplois perdus entre juin et août ont été retrouvés.

M. Grantham a relevé que les emplois ont été gagnés dans les secteurs de l'éducation (+46.000) et de la santé (+24.000), mais de "nombreux autres secteurs ont affiché des baisses, signe que les taux d'intérêt plus élevés et le refroidissement de l'économie mettaient le marché du travail à rude épreuve".

Les emplois gagnés ont été balancés par les pertes dans les secteurs de la fabrication (-28.000), de l'information, de la culture et des loisirs (-22.000), des transports et entreposage (-18.000) et dans les administrations publiques (-12.000).

Le salaire horaire moyen des employés a augmenté de 5,2% par rapport à septembre 2021, en deçà de l'inflation, qui a atteint un nouveau record, à 8,1% en juin, avant de redescendre autour de 7% en août.

Pour les analystes, les données sur l'emploi ne devraient pas dissuader la Banque du Canada de donner un nouveau tour de vis pour lutter contre l'inflation galopante en relevant à nouveau son principal taux directeur de 0,50 point. Il est actuellement de 3,25%.

afp/rp