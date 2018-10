Canada, Mexique pas touchés par d'éventuels droits de douane auto

WASHINGTON, 1er octobre (Reuters) - Le nouvel accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada préserve la possibilité pour Donald Trump d'imposer des droits de douane de 25% sur les automobiles mais exempte pour l'essentiel les véhicules de tourisme, les pick-ups et les pièces automobiles en provenance du Canada et du Mexique, selon une lettre d'accompagnement à l'accord publiée lundi.

Si le président des États-Unis venait à imposer des droits de douane automobile de la section 232 pour des raisons de sécurité nationale, le Mexique et le Canada obtiendraient chacun un quota annuel de 2,6 millions de voitures particulières exportées aux États-Unis non taxées.

Quant aux pick-ups construits dans les deux pays, ils seraient totalement exemptés, dit la lettre d'accompagnement.

Dans le cas d'instauration de droits de douane par les Etats-Unis sur l'automobile, le Mexique obtiendra un quota annuel de 108 milliards de dollars pour les pièces automobiles, tandis que le Canada obtiendra un quota de pièces de 32,4 milliards de dollars par an.

Les quotas sont nettement supérieurs aux volumes de production de chaque pays, ce qui permet une certaine croissance des exportations. (David Lawder; Danielle Rouquié pour le service français)