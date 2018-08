Canada : Total vend sa participation dans le projet Joslyn de sables bitumineux à CNRL

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) et ses partenaires ont convenu de la cession du projet Joslyn de sables bitumineux, situé dans l’Alberta au Canada, à Canadian Natural Resources Limited (CNRL) pour un montant total de 225 millions de dollars canadiens.

Suite à la chute des cours du pétrole en 2014, les partenaires du projet Joslyn ont décidé de suspendre son développement. Depuis cette date, l’activité sur le projet s’est donc limitée à satisfaire aux exigences règlementaires et à garantir la sécurité du site.

« Réduire notre exposition aux sables bitumineux par la vente de cet actif est en ligne avec notre stratégie qui consiste à recentrer nos investissements pétroliers sur les ressources à point mort bas et développer un portefeuille résilient à moyen et long terme. Cela est aussi cohérent avec la réduction de notre intérêt dans le projet de sables bitumineux Fort Hills effectuée en 2017 », a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total.

Cette opération reste soumise à l’approbation du Bureau de la Concurrence canadien.

Les partenaires du projet Joslyn incluent Total (opérateur, 38,25%), Suncor Energy Joslyn Partnership (36,75%), Joslyn Partnership (15%) et Inpex Canada Ltd (10%).

Total Exploration-Production au Canada

Total est présent dans l’Exploration-Production au Canada depuis 1999. Le Groupe détient une participation de 24,58% dans Fort Hills et une participation de 50% dans le projet Surmont.

En 2017, la production du Groupe dans le pays s’est élevée à 59 000 barils par jour.

À propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone.

Ses 98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.

* * * * *

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « TOTAL », « Groupe TOTAL » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180831005196/fr/