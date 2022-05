Canada-Trudeau veut un gel des ventes d'armes de poing

OTTAWA, 30 mai (Reuters) - Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé lundi que son gouvernement allait proposer un "gel national" sur la détention d'armes de poing et empêcher quiconque de se procurer et de vendre des armes de poing dans le pays.

"A compter du jour où cette loi prendra effet, il ne sera plus possible d'acheter, vendre, transférer ou importer des armes de poing au Canada", a-t-il dit devant des journalistes.

Si le texte est adopté par les parlementaires, les nouvelles mesures devraient entrer en vigueur à l'automne prochain.

Cette annonce du dirigeant canadien intervient après qu'une fusillade dans une école élémentaire du Texas a fait 21 morts dont 19 enfants, alimentant à travers le monde le débat sur le contrôle des armes à feu.

La législation canadienne en la matière est d'ores et déjà plus stricte qu'aux Etats-Unis. (Ismail Shakil à Ottawa et Anna Mehler Paperny à Toronto; version française Nicolas Delame et Jean Terzian)