Canada: accélération de l'inflation en octobre à 2,4%

Ottawa (awp/afp) - L'inflation s'est élevée à 2,4% en octobre sur un an au Canada, en hausse par rapport à 2,2% en septembre, avec une augmentation des prix des billets d'avion, des voitures et des voyages organisés, a indiqué vendredi l'institut de la statistique.

Cette augmentation de l'indice des prix à la consommation est supérieure au consensus de la moyenne des économistes qui tablaient sur une hausse de 2,2% en octobre.

En octobre, les prix ont augmenté dans les huit catégories principales que scrute Statistique Canada, les indices des transports et du logement contribuant le plus à la hausse, avec notamment une augmentation de 9,4% du prix des billets d'avion.

A l'inverse, les plus faibles augmentations de prix ont été constatées dans l'habillement (+1,3%) et les biens et équipements des ménages (+1,4%).

La progression des prix de l'essence sur un an est restée inchangée en octobre par rapport à septembre, à 12%.

D'un mois à l'autre, l'indice des prix a progressé de 0,3% en octobre, une hausse plus forte que prévu par les économistes.

Le regain d'inflation observé en octobre devrait cependant s'avérer "temporaire", a estimé Andrew Grantham, économiste à la banque CIBC, en invoquant notamment la récente baisse du prix des carburants.

L'économiste s'attend à ce que la Banque du Canada laisse son taux directeur inchangé, à 1,75%, à sa prochaine réunion du 5 décembre, après cinq hausses d'un quart de point en un an.

