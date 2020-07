Canada: baisse du déficit commercial en mai sur un rebond des exportations

Ottawa (awp/afp) - Le déficit commercial du Canada a fortement diminué en mai à la suite d'un rebond des exportations après une baisse historique en avril provoquée par la pandémie de coronavirus, a annoncé jeudi l'institut national de la statistique.

Le pays a enregistré un déficit de son commerce de marchandises de 677 millions de dollars canadiens (443 millions d'euros) en mai, en forte baisse par rapport à celui de 4,3 milliards de dollars subi en avril, chiffre revu à la hausse.

Après avoir chuté de 29,1% en avril, les exportations ont bondi de 6,7% en mai à 34,6 milliards de dollars, avec une reprise dans huit des onze grands secteurs d'exportation, notamment l'automobile et le pétrole.

Les importations étaient à nouveau en baisse en mai, reculant de 3,9% à 35,3 milliards de dollars, après une chute de 25,2% en avril.

En termes réels (ou en volume), les exportations ont augmenté de 3,8% en mai, tandis que les importations ont diminué de 6,7%.

D'une année à l'autre, les exportations et importations du Canada ont perdu environ le tiers de leur valeur, selon Statistique Canada.

En mai, les exportations de viande ont affiché la hausse la plus marquée (+26%), sous l'effet d'une plus grande demande aux Etats-Unis, où les fermetures d'usines pour cause d'apparition de cas de coronavirus ont été plus importantes qu'au Canada.

Les importations ont continué de diminuer avec un recul marqué dans les produits chimiques et le secteur automobile, avec des achats presque nuls en mai, notamment de voitures importées d'autres pays que les Etats-Unis.

Le Canada a plus que doublé en mai son excédent commercial avec les Etats-Unis, son principal partenaire, à 2,8 milliards de dollars, avec une hausse nettement plus importante de ses exportations que de ses importations.

Avec les autres pays du monde, le Canada a par ailleurs enregistré un déficit de 3,5 milliards de dollars en mai, le plus faible depuis décembre 2016, avec une augmentations des exportations, notamment vers la Chine (fer et pétrole) et la France (avions et colza), alors que les importations diminuaient.

