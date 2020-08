Canada: contraction record de 38,7% du PIB au deuxième trimestre

Ottawa (awp/afp) - L'économie canadienne s'est contractée de 38,7% en rythme annuel au deuxième trimestre, un plongeon sans précédent dû aux contraintes imposées aux activités économiques par la pandémie de Covid-19, a annoncé vendredi l'institut de la statistique.

Des baisses ont été enregistrées dans tous les secteurs y compris dans les dépenses des ménages, les investissements des entreprises, le commerce et le tourisme. Cette baisse de 38,7% est conforme aux prévisions des analystes.

Statistique Canada prévoit que le PIB du troisième trimestre "devrait afficher une hausse", en raison de l'assouplissement des mesures prises pour éviter la propagation de la pandémie et de l'augmentation de l'activité économique.

Cette contraction de l'économie canadienne au deuxième trimestre fait suite à celle observée aux Etats-Unis, qui ont enregistré une chute historique du PIB de 31,7% en rythme annuel.

"C'était un trimestre à oublier pour l'économie du Canada", a estimé Royces Mendes, analyste chez CIBC.

Ce dernier a noté toutefois une hausse du revenu disponible des ménages, les aides gouvernementales aux Canadiens ayant plus que contrebalancé l'envolée l'historique du taux de chômage.

Le taux d'épargne des ménages est passé de 7,6% à 28,2%, "ce qui pourrait laisser des liquidités supplémentaires pour les temps à venir", selon l'analyste.

Les dépenses des ménages ont diminué de 13,1% au deuxième trimestre, en raison des pertes d'emplois importantes, de la fermeture des commerces non essentiels et des restaurants, ainsi que des restrictions de voyage et activités touristiques.

Les investissements des entreprises ont chuté de 16,2%, en raison des activités de construction limitées, des fermetures d'usines, des faibles prix du pétrole et d'une incertitude accrue.

Les exportations (-18,4%) et les importations (-22,6%) ont fléchi, les principaux partenaires commerciaux du Canada, notamment les Etats-Unis, la Chine et la plupart des pays d'Europe, ayant mis en oeuvre des mesures de santé publique semblables.

afp/rp