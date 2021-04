Canada: déficit budgétaire record de 354,2 milliards dollars en 2020-21

Ottawa (awp/afp) - La pandémie de coronavirus a fait exploser le déficit budgétaire du gouvernement canadien à 354,2 milliards de dollars canadiens (235 milliards d'euros) lors de l'année 2020-2021, conclue fin mars, a annoncé lundi la ministre des Finances, Chrystia Freeland.

Ce déficit record représente 16,1% du PIB.

Le budget 2021-2022 présenté par Mme Freeland prévoit un plan de relance post-pandémie de 101,4 milliards de dollars sur trois ans et mise sur une croissance de l'économie canadienne de 5,8% cette année, prévision nettement supérieure aux précédentes.

Le déficit budgétaire pour l'année en cours devrait être ramené à 154,7 milliards de dollars (6,4% du PIB) et Ottawa ne prévoit pas de retour à l'équilibre d'ici 2026.

"Ce budget vise à finir la lutte contre la Covid. Il vise à guérir les blessures économiques découlant de la récession causée par la Covid. Il vise également à créer plus d'emplois et de la prospérité pour les Canadiens et les Canadiennes dans les jours et les décennies à venir", a déclaré Mme Freeland.

"L'objectif est de répondre aux besoins urgents d'aujourd'hui et de bâtir à long terme", a-t-elle ajouté.

La pièce maîtresse du budget prévoit un investissement de 30 milliards de dollars sur cinq ans pour établir un réseau de garderies publiques, à un prix moyen de 10 dollars par jour, dans tout le Canada.

Il serait modelé sur le réseau mis en place au Québec il y a plus de 20 ans.

Ce nouveau réseau national de garderies nécessiterait des investissements annuels supplémentaires de 8,3 milliards de dollars après cinq ans, mais permettraient aux parents d'avoir accès à un service de qualité à "un coût moyen de 10 dollars par jour", a précisé Mme Freeland.

Ottawa va également investir 17,6 milliards de dollars canadiens (11,6 milliards d'euros) supplémentaires dans une "relance verte" de son économie, ce qui lui permet de réviser à la hausse son objectif de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 2005. Le nouvel objectif vise une réduction de 36% des GES, contre 30% précédemment, et Ottawa réitère son objectif de devenir carboneutre d'ici 2050.

Le budget prolonge également jusqu'à fin septembre les principales aides mises en place par Ottawa au profit des entreprises et des travailleurs pendant la pandémie.

Le budget 2021-2022, année commencée le 1er avril, prévoit des dépenses gouvernementales totalisant 509,8 milliards de dollars, contre des revenus de 355,1 mds de dollars.

afp/rp