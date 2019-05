Canada: hausse du PIB de 0,4% au 1er trimestre 2019 (officiel)

Ottawa (awp/afp) - Le produit intérieur brut (PIB) au Canada a augmenté de 0,4% au premier trimestre en rythme annuel, a indiqué vendredi l'institut national de statistiques, une croissance bien inférieure aux attentes des analystes.

Après un net ralentissement de la croissance fin 2018, les analystes s'attendaient à une hausse du PIB de 0,9% en rythme annualisé pour le premier trimestre 2019, soit 0,3% sur un mois.

La hausse des dépenses des ménages et des investissements des entreprises dans les machines et le matériel ont le plus contribué à la croissance économique, indique Statistique Canada dans un communiqué.

Les exportations ont chuté (-1%), "la première diminution depuis le troisième trimestre de 2017", selon l'agence fédérale.

Les exportations de produits agricoles et de la pêche ont diminué, tout comme celles de pétrole et de bitume bruts.

Les importations ont quant à elles augmenté (+1,9%), tirées par les aéronefs et pièces ainsi que les automobiles.

Les investissements dans le logement ont également diminué pour le cinquième trimestre consécutif.

Bien que la croissance enregistrée au premier trimestre 2019 se situe au même niveau qu'au dernier trimestre 2018, les résultats observés récemment pointent néanmoins vers une économie plus vigoureuse dans les prochains mois.

"Dans l'ensemble, l'économie a presque stagné au cours des deux derniers trimestres, mais... les progrès réalisés en mars donnent à penser que nous allons compenser en partie cette situation au deuxième trimestre", a indiqué Avery Shenfeld, économiste de la banque CIBC.

afp/rp