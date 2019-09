Canada: hausse du déficit commercial à 1,1 milliard de dollars en juillet

Ottawa (awp/afp) - Le Canada a enregistré en juillet un déficit commercial en hausse, à 1,1 milliard de dollars canadiens (750 millions d'euros), avec une augmentation des importations liée à la levée des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium américains.

"Les importations de bauxite et d'oxyde d'aluminium, utilisés dans le cadre de la production d'aluminium, ont le plus contribué à la hausse en juillet, les activités ayant repris dans certaines alumineries", a relevé l'agence fédérale Statistique Canada dans une note.

Après avoir baissé de 13,6% en juin, les importations de minerais et de minéraux non métalliques ont ainsi augmenté de 12,6% en juillet.

Washington et Ottawa avaient en effet annoncé la fin des taxes douanières sur l'acier et l'aluminium, imposées un an plus tôt en pleine renégociation du traité de libre-échange nord-américain (Aléna).

D'ailleurs, le surplus commercial du Canada avec les États-Unis s'est réduit en juillet, à 4,6 milliards de dollars (3,1 milliards d'euros), à la faveur d'une augmentation de 1,6% des importations américaines, contre un recul des exportations canadiennes de 1,1%.

Au total, après avoir reculé de 4,0% en juin, les importations totales du Canada avec le monde ont gagné 1,2% en juillet pour atteindre 50,9 milliards de dollars canadiens (34,7 milliards d'euros) avec, en particulier, un bond de 19,7% des achats de produits pharmaceutiques. Ces derniers "ont atteint un sommet inégalé, principalement sous l'effet d'une hausse des importations en provenance de la Suisse et de l'Allemagne", a relevé l'agence fédérale.

Les importations d'avions, de wagons destinés au transport de pétrole brut et de pièces pour véhicules blindés ont été également notables en juillet.

Côté export, le Canada a connu une baisse des ventes à l'étranger de 0,9%, contre une chute de 5,0% en juin. Ce repli est attribué majoritairement à une baisse de 7,7% des exportations de pétrole brut.

"Les exportations de produits agricoles et de la pêche et de produits intermédiaires des aliments ont diminué de 5,4% en juillet, principalement en raison d'une baisse des exportations de blé (-20,9%)", a indiqué Statistique Canada.

L'agence fédérale a par ailleurs révisé ses chiffres pour le mois de juin: au lieu d'un surplus de 136 millions de dollars initialement évoqué, elle a finalement enregistré un déficit de 55 millions de dollars canadiens.

afp/rp