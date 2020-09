Canada: hausse sans surprise du déficit commercial en juillet

Ottawa (awp/afp) - Le déficit commercial du Canada s'est nettement creusé en juillet à 2,5 milliards de dollars canadiens (1,6 milliard EUR), alors que les importations ont bondi, notamment dans le secteur automobile, a annoncé jeudi l'institut national de la statistique.

Ce déficit est conforme aux attentes des analystes. En juin, il avait finalement atteint un peu plus de 1,5 milliard de dollars, selon les chiffres nettement révisés à la baisse par Statistique Canada (3,2 milliards de dollars annoncés initialement).

En juillet, les importations et les exportations de marchandises du Canada ont continué de croître dans pratiquement tous les secteurs de l'économie mais de façon moins spectaculaire qu'en juin, selon Statistique Canada.

Les importations étaient en hausse pour un deuxième mois consécutif, avec une progression de 12,7% à 47,9 milliards de dollars.

Les exportations ont augmenté de 11,1% à 45,4 milliards de dollars, également pour un deuxième mois consécutif.

Ces hausses étaient principalement attribuables à l'augmentation de la production dans le secteur automobile nord-américain.

Les importations de matériel et de pièces électroniques et électriques, notamment de téléphones en provenance de Chine, du Vietnam et de la Corée du Sud, étaient également en forte hausse en juillet, tout comme les exportations de pétrole du Canada.

Néanmoins, les échanges commerciaux restaient en dessous des niveaux de février (importations -4,1% et exportations -6%), juste avant que n'éclate la pandémie de coronavirus au Canada, souligne l'institut.

L'excédent commercial du Canada avec les Etats-Unis, son principal partenaire, s'est accru, passant de 2,7 milliards de dollars en juin à 2,9 milliards de dollars en juillet, pendant que son déficit avec les autres pays s'aggravait.

afp/rp