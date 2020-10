Canada: inflation en hausse à 0,5% en septembre

Ottawa (awp/afp) - Les prix à la consommation au Canada ont grimpé en septembre, après deux mois de stabilité, avec une inflation de 0,5% sur un an, a annoncé mercredi Statistique Canada.

Cette hausse s'explique principalement par une progression des prix dans le secteur des transports, des loisirs, de la formation, de la lecture et du logement.

Les prix des véhicules automobiles ont augmenté en raison d'un accroissement de la demande par rapport à celle observée au début de la pandémie, "ce qui a contribué à la hausse des prix", selon l'institut national de la statistique.

Les prix des logements neufs et des aliments étaient également plus élevés qu'il y a un an.

A l'inverse, les prix de l'essence ont eux chuté de 10,7% en septembre par rapport à la même période l'an dernier, après avoir reculé de 11,1% en août.

Ceux du transport aérien ont reculé (-3,2%) mais de façon moindre comparés à la baisse enregistrée en août par rapport à la même période l'an dernier (-16%).

En outre, les prix des vêtements et des chaussures ont reculé, en raison notamment des cours à distance qui ont pu avoir une incidence sur la demande pour la rentrée scolaire.

Avec une inflation toujours "proche de zéro", la Banque du Canada devrait maintenir son taux directeur à son niveau actuel (0,25%) la semaine prochaine, a indiqué Royce Mendes, analyste de la banque CIBC.

