Canada: l'économie chute de 8,2% au premier trimestre

Ottawa (awp/afp) - L'économie canadienne s'est contractée de 8,2% en rythme annuel au premier trimestre, chute la plus prononcée depuis début 2009, sous l'effet de la pandémie de coronavirus, a annoncé vendredi l'institut de la statistique.

L'arrivée de la pandémie en mars a freiné d'un coup sec les dépenses des ménages, qui ont enregistré une baisse sans précédent, pendant que les entreprises non essentielles fermaient leurs portes.

La chute du produit intérieur brut (PIB) a néanmoins été moins prononcée que celle anticipée par les analystes, qui tablaient sur un recul de 10%. Elle a cependant été plus forte que celle des Etats-Unis, dont le PIB s'est contracté de 5% pendant la même période, souligne Statistique Canada.

D'un trimestre à l'autre, le recul a été de 2,1% pour les trois premiers mois de l'année, a indiqué Statistique Canada, avec une chute de 1,5% de la demande intérieure.

La baisse du PIB s'explique par les mesures instaurées en mars pour contenir la pandémie, comme la fermeture des écoles et des entreprises non essentielles, la fermeture des frontières et les restrictions de voyage.

Avant l'arrivée de la pandémie, l'économie avait déjà subi les contrecoups d'une grève des enseignants en Ontario, ainsi que de barrages ferroviaires en février, note Statistique Canada.

Les dépenses des ménages ont diminué de 2,3% au premier trimestre de 2020, "leur plus forte baisse trimestrielle jamais enregistrée", souligne l'institut.

Pertes d'emplois massives, incertitude reliée au revenu ainsi qu'occasions limitées de dépenser ont contribué au recul des dépenses de consommation, moteur de l'économie canadienne.

Les dépenses de consommation des administrations publiques ont aussi diminué (-1%), baisse la plus marquée depuis début 2013. Celle-ci s'explique par la fermeture des écoles et la réduction des activités des administrations.

Les exportations (-3,0%) et les importations (-2,8%) ont fléchi, les principaux partenaires commerciaux du Canada, notamment les Etats-Unis, la Chine et la plupart des pays d'Europe, ayant mis en oeuvre des mesures de santé publique semblables.

Les entreprises ont écoulé pour 3,7 milliards de dollars en stocks non agricoles en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Mais le volume des ventes a fortement diminué avec la fermeture des commerces et la baisse de la demande des ménages.

Statistique Canada souligne avoir fait face avec la pandémie à des "contraintes imprévues sur la collecte de données et les opérations statistiques".

afp/rp