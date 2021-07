Canada: l'inflation atteint 3,1%, en légère baisse par rapport au record de mai

Montréal (awp/afp) - L'inflation au Canada a poursuivi sa hausse en juin s'établissant à 3,1% sur un an, une augmentation toutefois moins importante qu'en mai, qui avait marqué un niveau record en une décennie, a annoncé mercredi Statistique Canada.

"L'indice des prix à la consommation (IPC) s'est accru à un rythme plus lent qu'en mai, en partie en raison du ralentissement de la croissance des prix des biens", a indiqué l'institut national.

En mai, l'inflation avait atteint 3,6%, du jamais vu depuis 2011.

D'une année à l'autre, en juin, les prix du logement et du transport ont connu des hausses respectives de 4,4% et 5,6%, tandis que "la décroissance la plus marquée" est observée pour les prix des vêtements et des chaussures, en particulier les vêtements pour femme.

En alimentation, les Canadiens ont payé moins cher pour le boeuf (-11,1%) et les légumes frais (-7,5%) alors que le prix du poulet (+10,6%) a augmenté d'une année à l'autre.

Les prix des services de téléphonie ont continué leur recul. Les Canadiens "ont déboursé 21,4% de moins pour les services de téléphonie cellulaire en juin", une baisse que l'organisme public attribue à "aux diverses promotions offertes dans l'ensemble de l'industrie pour des forfaits de téléphonie cellulaire moins coûteux et des données supplémentaires".

"Les pressions exercées sur la chaîne d'approvisionnement mondiale ont eu des répercussions variées sur l'IPC canadien", estime l'institut national. En juin 2021, une pénurie mondiale de puces à semi-conducteur a contribué en partie à la hausse d'une année à l'autre des prix des véhicules automobiles (+4,1%) mais aussi des appareils électroménagers (+5,2%).

afp/rp