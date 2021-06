Canada: l'inflation atteint 3,6% en mai, du jamais vu depuis une décennie

Ottawa (awp/afp) - L'inflation au Canada a continué de grimper en mai pour s'établir à 3,6% sur un an, son plus haut niveau depuis 2011, en raison principalement de la hausse des prix du logement et des véhicules, a annoncé mercredi Statistique Canada.

L'indice des prix à la consommation (IPC) avait déjà augmenté de 3,4% sur un an en avril. En excluant les prix des carburants, l'inflation s'est établie à 2,5% en mai.

L'effet de glissement annuel par rapport à l'an dernier, lorsque les prix s'étaient effondrés dans les premiers mois de la pandémie, continue de jouer une part importante dans cette flambée de l'inflation, mais commence à s'estomper, relève l'institut national de la statistique.

En mai, les prix du logement ont connu leur hausse annuelle la plus marquée depuis septembre 2008 (+4,2%) ceux des biens durables ont enregistré leur progression la plus rapide depuis 1989, sur fond de taux d'intérêts faibles.

Parmi ces biens durables, l'institut souligne l'envolée des prix des voitures (+5% sur un an), due en partie "aux problèmes de chaînes d'approvisionnement liés à la pénurie mondiale de puces à semi-conducteur".

L'augmentation du prix des carburants par rapport à l'an dernier a quant à elle marqué le pas en mai (+43,4% contre +62,5% le mois précédent).

Mais sur une base mensuelle, les prix de l'essence ont progressé de 3,2% par rapport à avril, principale en raison d'une perturbation de l'approvisionnement d'oléoducs aux États-Unis et du "maintien des réductions de production des producteurs de pétrole à l'échelle internationale", note l'institut.

Les prix des logements sont en hausse annuelle continue pour un 16e mois de suite en raison de la flambée des coûts de construction ainsi que des nouvelles habitudes des Canadiens, qui veulent de plus grands espaces suite à la pandémie.

"Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les Canadiens ont voulu avoir plus d'espace de vie et de commodités extérieures, à mesure qu'ils s'adaptaient à passer plus de temps à domicile", explique Statistique Canada. "Ces changements dans les préférences, parmi d'autres facteurs, ont contribué à faire croître le prix du logement canadien moyen, ce qui a influé sur l' IPC de diverses façons".

afp/rp