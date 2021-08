Canada: l'inflation atteint 3,7% en juillet sur un an, plus haut depuis 10 ans

Montréal (awp/afp) - Les prix des biens et services au Canada ont augmenté en juillet de 3,7% par rapport à la même période l'an dernier, soit le plus haut niveau en une décennie, a annoncé mercredi Statistique Canada.

Le record précédent date de mai 2021, quand l'inflation avait grimpé à 3,6%, ce que le pays n'avait pas recensé depuis 2011.

"Les prix du logement ont contribué le plus à la hausse", a indiqué l'institut national dans un communiqué, observant également une hausse du prix des véhicules, des téléviseurs et du mobilier.

Dans une publication du Mouvement des caisses Desjardins, l'économiste principal Benoit P. Durocher note que "le maintien de taux d'intérêt très bas, qui favorise une réduction de la composante du coût de l'intérêt hypothécaire, n'est pas suffisant pour renverser la tendance haussière sur le logement".

Il souligne que l'essence est l'une des composantes ayant principalement contribué à cette inflation, qu'il qualifie comme étant un "sommet".

"Avec une hausse de 30,9% sur un an, les prix de l'essence continuent de peser lourdement dans la balance", indique le spécialiste.

Par ailleurs, les prix des vêtements et chaussures, boissons alcoolisées, produits du tabac et cannabis récréatif ont aussi augmenté d'une année sur l'autre à un rythme toutefois moins soutenu que le mois précédent.

En alimentation, les coûts de la viande et des produits laitiers ont augmenté respectivement de 3,1% et 3,5%, tandis que les prix des légumes (-7,5%) et des fruits frais (-0,6%) ont diminué au cours de la même période.

Dans l'ensemble, les Canadiens paient plus cher pour se nourrir. "Les prix des aliments ont augmenté en juillet 2021 (+1,7%) par rapport à juillet 2020", peut-on lire dans le document de Statistique Canada.

afp/rp