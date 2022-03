Canada: l'inflation atteint 5,7% en février, sur un an

Ottawa (awp/afp) - L'inflation au Canada a atteint 5,7% en février sur un an, dépassant les prévisions des économistes, et reste à un sommet depuis 30 ans, notamment en raison de l'augmentation des prix de l'essence et des denrées alimentaires.

Il s'agit du deuxième mois consécutif durant lequel la hausse de l'inflation totale a dépassé 5%, a noté l'institut national de la statistique dans un communiqué mercredi.

Pour contrer cette inflation historique, la banque du Canada a relevé début mars son taux directeur de 0,25 à 0,50%, pour la première fois depuis octobre 2018.

"L'inflation pourrait atteindre 6% en mars compte tenu de la récente flambée des denrées alimentaires et de la réouverture de l'économie qui pourrait entraîner une nouvelle hausse des prix des services", a averti l'économiste de la banque Desjardins, Royce Mendes, dans une note.

Le mois précédent, en janvier, l'inflation s'était établie à 5,1%, s'approchant du pic enregistré en août 1991 (+6%).

En février, les automobilistes ont payé 32,3% plus cher à la pompe, par rapport à la même période en 2021.

Les prix des aliments achetés en magasin ont augmenté de 7,4% en février, "soit la hausse annuelle la plus marquée depuis mai 2009", note Statistique Canada.

Pour la nourriture, les hausses les plus marquées concernent les produits de viande et laitiers.

Les prix des services de téléphonie étaient eux toujours à la baisse.

afp/rp