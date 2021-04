Canada: l'inflation s'envole en mars (2,2%)

Ottawa (awp/afp) - L'inflation au Canada a doublé en mars pour s'établir à 2,2% sur un an, principalement en raison d'un "effet de glissement annuel" lié à la chute des prix au début de la pandémie, a annoncé mercredi Statistique Canada.

En excluant les coûts liés à l'énergie, l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 1,1% d'une année sur l'autre, souligne l'institut. L'inflation s'était établie à 1,1% sur un an le mois précédent, et 1% en janvier.

"La baisse généralisée des prix observée au printemps 2020, lorsque la croissance de l'IPC publié a ralenti pour s'établir à 0,9 % en mars 2020, a eu un effet à la hausse sur l'inflation des prix à la consommation en mars 2021", explique Statistique Canada.

Cette poussée des prix s'explique également par les conséquences de l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie de coronavirus en début d'année, entraînant un recul du chômage et une plus grande confiance des consommateurs, souligne l'organisme public.

Comme les mois précédents, les prix des carburants ont le plus contribué à faire grimper l'inflation. Ils ont progressé de 35,3% d'une année sur l'autre, soit la hausse la plus marquée depuis mars 2000.

Cette hausse s'explique par une croissance mondiale de la demande de pétrole et les restrictions imposées par les pays producteurs de l'Opep, souligne l'institut.

Le transport (+7,1%) et le logement (2,4%) ont également contribué à la hausse de mars, tandis que les prix reculaient pour les vêtements et chaussures (-5,4%) et pour l'ameublement et l'équipement du ménage (-0,2%).

Les prix des aliments sont restés globalement stables mais celui des oeufs a bondi de 11,4% sur un an. La demande d'oeufs s'était effondrée en mars 2020 en raison notamment de la fermeture des restaurants. Le boeuf coûtait en revanche 2,1% de moins en mars sur un an en raison d'une offre accrue.

afp/rp