Canada: la Banque centrale maintient son taux directeur à 1,75%

La Banque centrale du Canada a annoncé mercredi le maintien à 1,75% de son taux directeur, conformément aux prévisions du marché.

L'institut monétaire d'Ottawa, dont la dernière hausse de taux remonte à octobre, juge dans un communiqué que "le degré de détente monétaire qu'offre le taux directeur actuel demeure approprié", alors qu'il s'attend à une reprise de l'économie canadienne à compter du deuxième trimestre.

En avril, il avait revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l'économie nationale pour 2019, à 1,2% en rythme annuel, contre 1,7% encore prévu en janvier.

La croissance canadienne a brusquement ralenti à la fin de 2018, avec une progression de 0,4% en rythme annuel au quatrième trimestre, et des chiffres décevants pour le début 2019.

"De plus en plus de signes semblent en effet indiquer que le ralentissement qui s'est produit à la fin de 2018 et au début de 2019 est suivi d'une reprise à compter du deuxième trimestre", souligne la Banque centrale, précisant que le secteur pétrolier commence à se relever, "la production étant à la hausse et les prix restant supérieurs aux creux touchés récemment".

Autre grand point d'interrogation: l'immobilier. L'institut juge que "les indicateurs du marché du logement montrent plus de stabilité à l'échelle nationale, malgré une faiblesse continue dans certaines régions".

"Dans l'ensemble, les données récentes ont renforcé le point de vue du Conseil de direction selon lequel le ralentissement survenu à la fin de 2018 et au début de 2019 était temporaire, bien que les risques liés au commerce international se soient accrus", note encore le communiqué.

