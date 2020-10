Canada: la Banque centrale s'attend à maintenir son taux jusqu'en 2023

Ottawa (awp/afp) - La Banque du Canada a annoncé mercredi, sans surprise, le maintien de son taux directeur à 0,25%, estimant qu'il devrait rester à ce niveau historiquement bas jusqu'à une reprise complète de l'économie, vraisemblablement vers 2023.

Dans son communiqué, la banque centrale indique que la croissance au Canada devrait "ralentir de façon marquée" au quatrième trimestre, "en partie à cause du nombre grandissant de cas de Covid-19".

Elle annonce dans la foulée une révision à la baisse de ses prévisions de croissance du Canada, avec une contraction de 5,5% en 2020, suivie d'un rebond de 4% en 2021 et 2022, "compte tenu des effets à long terme probables de la pandémie".

Le Conseil de direction de l'établissement indique qu'il "maintiendra le taux directeur à sa valeur plancher jusqu'à ce que les capacités excédentaires dans l'économie se résorbent, de sorte que la cible d'inflation de 2 % soit atteinte de manière durable. Selon notre projection actuelle, cela ne se produira qu'au cours de 2023".

L'inflation atteint actuellement environ 0,5% au Canada, alors que l'économie passe dans "une phase de récupération plus modérée" après un rebond de l'emploi et du PIB "plus prononcé que prévu au cours de l'été".

Elle prévoit dans les mois à venir une croissance "en dents de scie", étant donné que "la demande intérieure est influencée par l'évolution du virus et son incidence sur la confiance des consommateurs et des entreprises".

afp/rp