Canada: la balance commerciale repasse dans le rouge en mai

Ottawa (awp/afp) - La balance commerciale du Canada est repassée dans le rouge en mai, en enregistrant un déficit de 1,4 milliard de dollars canadiens (957 millions d'euros), mois marqué par une hausse des importations, a annoncé vendredi l'institut national de la statistique.

Le Canada avait précédemment connu un excédent de 462 millions de dollars en avril, chiffre révisé à la baisse, et un déficit commercial de 1,3 milliard en mars.

Les importations de marchandises du Canada ont augmenté de 2,1% pour s'établir à 50,9 milliards de dollars.

Les importations de produits en métal et de produits minéraux non métalliques se sont inscrites en hausse (+17,7%), de même que les produits pharmaceutiques et médicinaux (+8,2%) qui comprennent les vaccins contre le Covid-19.

Les exportations ont elles diminué de 1,6% pour s'établir à 49,5 milliards de dollars, avec notamment une baisse des exportations de fruits de mer et des biens de consommation.

Les exportations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicules automobiles ont diminué de 5,8 % en mai, soit la septième baisse enregistrée au cours des huit derniers mois, a observé Statistique Canada.

L'excédent commercial avec les Etats-Unis, premier partenaire du Canada, a également reculé, passant de 6,6 milliards de dollars en avril à 6,1 milliards en mai.

En outre, le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis s'est creusé pour atteindre 7,5 milliards de dollars en mai, "un sommet inégalé", d'après l'institut.

afp/rp