Canada: la croissance accélère au 2e trimestre

Ottawa (awp/afp) - La croissance de l'activité économique du Canada, mesurée par l'évolution du produit intérieur brut (PIB), a accéléré au deuxième trimestre à 0,8%, soit 3,3% en rythme annualisé, par rapport au premier trimestre, a annoncé mercredi Statistique Canada.

La quatrième hausse successive du PIB, principalement due à la constitution de stocks par les entreprises, est cependant inférieure aux attentes des analystes. Elle a été atténuée selon Statistique Canada par une baisse des investissements en logements et des dépenses des ménages en biens durables et par une hausse des importations.

Stimulées par les dépenses en vêtements et chaussures, les dépenses des ménages en biens semi-durables se sont accrues de 5,6 % au deuxième trimestre, selon Statistique Canada.

La hausse est en grande partie attribuable à l'augmentation des voyages et au fait qu'un grand nombre de personnes ont été de retour au bureau.

La reprise de l'activité a aussi stimulé les dépenses en services (+3,9%), qui ont progressé pour un huitième trimestre consécutif.

Les principaux facteurs contribuant à la hausse ont été les voyages à l'étranger, les services de repas et de boissons non alcoolisées, le transport aérien, les services de boissons alcoolisées, les jeux de hasard et les services d'hébergement.

Les investissements en logement ont reculé de 7,8%, sous l'effet d'une diminution des dépenses en rénovation.

Les prix du pétrole quasi record ont fait croître la production des entreprises exerçant des activités dans le pétrole et le gaz, ce qui s'est traduit par une augmentation de 9,8 % de l'excédent brut d'exploitation des sociétés non financières.

afp/al