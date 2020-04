Canada: le chômage bondit à 7,8% en mars à cause du coronavirus

Ottawa (awp/afp) - Le Canada a enregistré en mars un taux de chômage de 7,8%, soit 2,2 points de plus qu'en février, plus forte hausse mensuelle depuis 1976, a annoncé jeudi l'institut national de la statistique.

L'économie canadienne a perdu plus d'un million d'emplois le mois dernier et le nombre de chômeurs a augmenté de 413'000, principalement en raison des mises à pied temporaires liées à la pandémie de coronavirus.

Ces chiffres, arrêtés au 21 mars, correspondent à un moment où une "série d'interventions gouvernementales sans précédent" liées au Covid-19 ont été prises: fermetures d'entreprises non-essentielles, restrictions de voyages et de déplacements, mesures de limitation des interactions sociales, etc.

"Ces interventions ont provoqué un ralentissement spectaculaire de l'activité économique et un choc soudain sur le marché du travail canadien", estime Statistique Canada. Le ralentissement "s'est poursuivi" et sera "probablement beaucoup plus évident" à partir d'avril.

Ces données ne "contiennent qu'une infime indication de ce qui va arriver, étant donné que les Etats-Unis et le Canada connaîtront des taux de chômage à deux chiffres en avril", abondent les analystes de CIBC.

Les conséquence des destructions d'emplois liées au coronavirus ont également secoué le voisin américain: après être tombé en février à 3,5%, le niveau le plus bas en 50 ans, le taux de chômage est brutalement remonté à 4,4% en mars.

Au Canada, le taux de chômage a augmenté dans toutes les provinces, sauf à Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Île-du-Prince-Édouard.

La hausse la plus marquée a été enregistrée au Québec (+3,6 points, pour s'établir à 8,1%), province recensant la moitié des cas de coronavirus du pays.

L'emploi a connu une baisse plus marquée chez les employés du secteur privé (-6,7 %) que chez ceux du secteur public (-3,7 %).

Les baisses d'emploi les plus importantes ont été enregistrées dans les services d'hébergement et de restauration (-23,9 %), l'information, la culture et les loisirs (-13,3 %), l'enseignement (-9,1 %) ainsi que le commerce de gros et de détail (-7,2 %).

Chez les jeunes de 15 à 24 ans, le taux de chômage a grimpé à 16,8%, soit une hausse de de 6,5 points, alors qu'il était stable depuis deux mois.

Le gouvernement canadien a annoncé le 1er avril un nouveau programme de subvention salariale d'urgence, rétroactif au 15 mars et en vertu duquel Ottawa couvrira 75% des salaires des entreprises jusqu'au 6 juin.

Plus de quatre millions de personnes ont postulé pour les aides d'urgence proposées par le gouvernement depuis la mi-mars, soit environ un cinquième des actifs du pays.

A ce jour, le Canada recensait 19'291 cas de coronavirus et 476 décès.

afp/rp