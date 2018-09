Canada: le chômage en légère hausse en août, à 6%

Ottawa (awp/afp) - Le taux de chômage est reparti en hausse en août au Canada pour s'établir à 6,0% de la population active, soit 0,2 point de plus qu'un mois plus tôt, a annoncé l'institut de la statistique.

L'économie canadienne a perdu 52.000 emplois pendant le mois, après avoir enregistré la création de 54.000 nouveaux postes en juillet et de 32.000 autres en juin, a indiqué Statistique Canada dans un communiqué.

"La baisse globale de l'emploi est principalement attribuable aux personnes de 55 ans et plus" avec une perte de 22.000 postes, a souligné l'institut d'Ottawa.

Les analystes ne s'attendaient à aucune création d'emploi et à un taux de chômage en hausse de 0,1 point, à 5,9%.

Les précédents chiffres de l'emploi "étaient artificiellement élevés, sur une base annuelle, en raison de chiffres incroyablement bas en 2017, et reviennent maintenant à la normale", a observé Avery Shenfeld de la banque CIBC.

Au cours du mois d'août, des pertes d'emplois ont été enregistrées "dans le commerce de gros et de détail, ainsi que dans la construction", a noté Statistique Canada.

A l'inverse, "le secteur des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et des autres services de soutien" ont connu des créations nettes de postes.

Le taux de chômage est reparti à la hausse en Ontario, province la plus prospère et la plus peuplée, avec 5,7% contre 5,4% un mois plus tôt.

L'emploi a augmenté en Alberta et au Manitoba et "dans les autres provinces, il a peu varié", a noté l'institut d'Ottawa.

Dans ce contexte, "les raisons sont nombreuses pour que la Banque du Canada garde son approche progressive pour remonter ses taux directeurs", a estimé M. Shenfeld de CIBC.

L'institut d'émission a maintenu mercredi son principal taux à 1,50%, après l'avoir relevé d'un quart de point en juillet, tout en laissant entendre qu'une nouvelle hausse serait probable avant la fin de l'année.

"Nous nous en tenons donc à notre prévision d'une nouvelle hausse cette année (en octobre), en présumant qu'un accord sera trouvé sur l'Aléna", l'accord de libre-échange nord-américain que Washington et Ottawa tentent actuellement de moderniser, a relevé l'économiste de CIBC.

