Canada: le déficit commercial repart à la hausse en mars

Ottawa (awp/afp) - Le déficit commercial du Canada est reparti en forte hausse en mars alors que la crise du nouveau coronavirus a notamment fait plonger les exportations de voitures et de pétrole, a indiqué mardi l'institut national de la statistique.

Le déficit est passé de 894 millions de dollars canadiens en février (chiffre révisé), à 1,4 milliard de dollars (919 millions d'euros) en mars, un chiffre inférieur aux prévisions des analystes (2,25 milliards).

Ce résultat s'explique par une nette baisse des exportations de marchandises (-4,7%) et un recul des importations de 3,5% "alors que les répercussions des mesures visant à limiter la propagation du Covid-19 au Canada sont devenues évidentes" en mars, note Statistique Canada.

Sur un an, exportations et importations ont reculé de près de 10%, relève l'institut.

Le ralentissement économique lié au coronavirus a particulièrement touché les exportations et les importations de voitures, alors que les usines de plusieurs constructeurs ou sous-traitants étaient soient fermées, soit reconverties en production de matériel sanitaire, masques ou respirateurs.

L'effondrement de la demande en pétrole a également entraîné une forte baisse des exportations de produits énergétiques (-7,4%), qui représentaient l'an dernier près du cinquième du total des exportations du Canada. Ce pays est le quatrième producteur et exportateur d'or noir dans le monde.

La baisse des activités dans ces deux secteurs clé de l'automobile et du pétrole a entraîné un net ralentissement des échanges commerciaux avec le voisin américain. L'excédent commercial du Canada avec les Etats-Unis, son premier partenaire, s'est très légèrement réduit, passant de 4 à 3,9 milliards de dollars.

Avec le reste du monde, le déficit commercial a grimpé à 5,3 milliards de dollars en mars: les exportations vers le Royaume-Uni (or) et l'Arabie saoudite (transport) ont fléchi, tout comme les importations en provenance du Mexique (-14,4%) et d'Allemagne (-10,2%).

Enfin les exportations d'avions ont nettement reculé en mars, contrairement à celles des produits de l'agriculture, de la pêche ou de produits alimentaires comme la farine et le sucre, qui ont bondi de plus de 12%.

Ce résultat faisait suite à la levée en février des barrages ferroviaires érigés par plusieurs communautés autochtones pour protester contre la construction d'un gazoduc sur leurs terres dans l'ouest du pays. Ces barrages avaient paralysé le trafic ferroviaire dans tout le Canada pendant plusieurs semaines.

afp/rp