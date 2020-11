Canada: le déficit commercial se creuse en septembre

Ottawa (awp/afp) - Le déficit commercial du Canada s'est creusé en septembre à 3,3 milliards de dollars canadiens (2,14 milliards d'euros), après un troisième mois de progression des importations comme des exportations, a annoncé mercredi Statistique Canada.

Ce résultat dépasse largement les attentes des analystes, qui tablaient sur un déficit à 2,2 milliards de dollars canadiens.

L'agence nationale de la statistique a toutefois nettement revu à la hausse le déficit d'août, initialement annoncé à 2,4 milliards et désormais réévalué à 3,2 milliards, indique l'agence sans plus de précisions.

"Même si la meilleure nouvelle de ces résultats est l'augmentation du commerce dans les deux sens en septembre, laissant penser que l'activité continue de se reprendre, ce déficit plus important qu'attendu montre que les défis auxquels fait face le commerce canadien ne sont pas près de disparaître", relève Royce Mendes, analyste à la banque CIBC.

En septembre, les importations ont atteint 48,8 milliards de dollars canadiens (+1,5%). Cette hausse est principalement due aux importations de pétrole brut (+87,1%), qui pour la première fois depuis le début des effets de la pandémie de coronavirus en mars, "ont dépassé le cap du milliard de dollars", note Statistique Canada.

Les raffineries canadiennes ont acheté davantage de pétrole brut américain en provenance de Louisiane.

Les exportations, qui ont atteint 45,5 milliards de dollars en septembre (+1,5%), ont quant à elle surtout progressé dans le secteurs de ventes d'avions et de bois d'oeuvre.

Les exportations d'aéronefs ont bondi de 43% en septembre, tirées par une hausse des ventes de jets d'affaires vers les Etats-Unis, la Norvège et le Royaume-Uni.

L'excédent commercial avec les Etats-Unis, son principal partenaire commercial, s'est nettement rétréci, passant de 2,9 milliards de dollars en août à 2 milliards en septembre.

Pour le commerce avec le reste du monde, les exportations sont reparties à la hausse après un repli en août, en grande partie vers le Royaume-Uni (or et aéronefs), la Norvège (aéronefs et nickel) et l'Allemagne (cuivre et divers autres produits).

Le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis est passé de 6,1 milliards de dollars canadiens en août à 5,3 milliards de dollars en septembre.

afp/rp