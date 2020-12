Canada: le déficit commercial stable en octobre

Ottawa (awp/afp) - Le déficit commercial du Canada s'est stabilisé en octobre à 3,8 milliards de dollars canadiens (2,4 milliards d'euros), avec une progression des importations comme des exportations, a annoncé vendredi l'institut national Statistique Canada.

Les analystes tablaient sur un déficit moindre en octobre, d'environ 3,2 milliards de dollars.

Statistique Canada a cependant révisé à la hausse le déficit du mois de septembre, initialement annoncé à 3,3 milliards de dollars et réévalué à plus de 3,8 milliards, après une hausse plus importante des importations.

En octobre, les exportations ont augmenté de 2,2%, à 46,5 milliards de dollars, avec des hausses des livraisons de gaz et de pétrole, ainsi que de médicaments aux Etats-Unis.

Ce total est cependant inférieur de 1,7 milliard de dollars au niveau observé en février, avant le début de la pandémie de Covid-19, a indiqué Statistique Canada.

Les exportations ont notamment fléchi dans le secteur automobile, mais se situaient à un niveau plus élevé que celui enregistré en février.

Les importations étaient en hausse de 1,9% en octobre, à 50,2 milliards de dollars, "excédant le niveau observé en février pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19", a souligné l'institut.

Les importations de téléphones intelligents ont contribué le plus à l'augmentation en octobre. Des hausses étaient également enregistrées dans les biens de consommation, principale catégorie d'importation du Canada, notamment dans les vêtements, les chaussures et l'électroménager.

A l'inverse, le Canada a importé moins de produits en métal, d'or ou d'argent en octobre.

L'excédent commercial avec les Etats-Unis, principal partenaire du Canada, s'est nettement élargi, passant de 1,7 milliard de dollars en septembre à 3 milliards en octobre, grâce à une hausse des exportations (2%) et une diminution des importations (-2,3%).

Le commerce avec le reste du monde a connu une forte hausse, les importations augmentant pour un cinquième mois consécutif, alimentées par la Chine et la Corée du Sud.

Les exportations du Canada ont également augmenté, grâce notamment aux livraisons d'or et de pétrole brut vers le Royaume-Uni et de graines oléagineuses vers les Pays-Bas.

Le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis s'est creusé, atteignant 6,8 milliards de dollars en octobre.

afp/rp