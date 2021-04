Canada: le taux de chômage au plus bas depuis plus d'un an

Ottawa (awp/afp) - L'économie canadienne a créé 303.000 emplois en mars, beaucoup plus que prévu, entraînant une baisse du taux de chômage à 7,5% (-0,7 pt), son plus bas niveau depuis février 2020 avant le début de la pandémie, a annoncé vendredi Statistique Canada.

Le taux de chômage avait reculé à 8,2% en février après avoir atteint 9,4% en janvier.

Les analystes tablaient sur la création de 75.000 emplois en mars et un taux de chômage en baisse à 8%.

L'emploi a fortement augmenté dans les secteurs où les restrictions sanitaires ont été assouplies, comme dans le commerce de détail, et a progressé dans la plupart des provinces, a indiqué Statistique Canada dans un communiqué.

La majeure partie des emplois créés étaient des emplois à temps plein (+175.000), mais les emplois à temps partiel étaient aussi en augmentation (+128.000).

Le secteur privé a créé plus de 200.000 emplois en mars, et les plus fortes hausses ont été enregistrées dans les deux provinces les plus peuplées, l'Ontario et le Québec.

En outre, le travail autonome, celui des auto-entrepreneurs, était en hausse pour la première fois en trois mois, selon l'institut.

L'emploi a augmenté dans les secteurs du commerce de détail, l'information, la culture et les loisirs, les services d'hébergement et de restauration, ainsi que dans les secteurs des biens et de la construction.

Avec la levée partielle des restrictions sanitaires "pour endiguer la deuxième vague du virus, des emplois ont réapparu en masse dans les secteurs les plus touchés par ces mesures", a observé l'analyste de la banque CIBC Royce Mendes.

Cependant, l'Ontario et le Québec ont récemment durci leurs restrictions pour ralentir la propagation du virus, entrée dans sa troisième vague, laissant entrevoir un recul de l'emploi dans les prochains mois.

L'Ontario a annoncé cette semaine un reconfinement, comprenant la fermeture des commerces non essentiels pendant un mois.

"Il y aura probablement une autre série de pertes d'emplois pour les mois à venir qui pourraient compenser certains des gains récents", a averti M. Mendes, dans une note.

Le nombre de Canadiens travaillant à domicile était en recul (-200.000) en mars, mais concernait encore cinq millions de Canadiens, selon Statistique Canada.

afp/rp