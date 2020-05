Canada: le taux de chômage s'envole à 13% en avril à cause du coronavirus

Ottawa (awp/afp) - Le Canada a enregistré en avril un taux de chômage de 13%, soit 5,2 points de plus qu'en mars, plus forte hausse mensuelle depuis 1982, a annoncé vendredi l'Institut national de la statistique.

Au total, depuis le début de la crise économique liée à la pandémie de coronavirus, l'économie canadienne a perdu plus de trois millions d'emplois au cours des deux derniers mois.

Statistique Canada précise que le "taux de chômage d'avril serait de 17,8% une fois les données ajustées pour prendre en compte les personnes qui n'ont pas été considérées comme des chômeurs", mais qui ont toutefois été "considérées comme inactives parce qu'elles n'ont pas cherché d'emploi".

Ces chiffres, arrêtés au 18 avril, correspondent à un moment où "l'activité économique avait été volontairement arrêtée dans toutes les provinces et dans tous les territoires" en raison du Covid-19.

Ils sont toutefois en dessous des prévisions des analystes qui tablaient en avril sur un taux de chômage de 20% et cinq millions d'emplois détruits.

De février à avril, le nombre total de chômeurs a grimpé à plus de 1,2 million, soit un bond de 113,3%. En avril, 97% des nouveaux chômeurs avaient été mis à pied temporairement, "ce qui indique qu'ils s'attendaient à retourner travailler pour leur employeur lorsque l'activité économique redémarrerait".

Statistique Canada relève que l'emploi a diminué dans toutes les provinces et que le Québec, province qui recense plus de la moitié des cas de coronavirus dans le pays, est celle qui a enregistré la baisse la plus prononcée.

Le taux de chômage du Québec s'est établi à 17%, "taux le plus élevé enregistré dans la province depuis 1976", quand des données comparables sont devenues disponibles.

En outre, Statistique Canada souligne que les plus grandes villes du pays sont les plus touchées: le taux de chômage de Montréal caracole en tête, loin devant Toronto et Vancouver.

En avril, la baisse de l'emploi a touché aussi bien le secteur des biens (-15,8%) que celui des services (-9,6%), et particulièrement le secteur des services d'hébergement et de restauration (-34,3%).

En revanche, les services d'utilité publique, les administrations publiques, la finance, les assurances ainsi que les services immobiliers et de location ont continué d'être "relativement moins touchés" par la crise économique liée au Covid-19.

En avril, le nombre de Canadiens qui ont travaillé à partir de leur domicile a augmenté de 3,3 millions.

L'emploi dans l'industrie pétrolière et gazière, qui fait face à une baisse de la demande internationale, s'est "avéré résilient aux chocs de prix", mais Statistique Canada s'attend à d'éventuelles répercussions "au cours des mois à venir".

De février à avril, l'emploi des immigrants très récents (cinq ans ou moins) et chez les jeunes Canadiens, âgés de 15 à 24 ans, a diminué de façon plus prononcée.

Au 19 avril, 6,7 millions de Canadiens avaient présenté une demande de prestation canadienne d'urgence, un programme gouvernemental destiné à aider les Canadiens se retrouvant sans revenus à cause du coronavirus.

Un peu plus d'un Canadien sur cinq vivait dans un ménage ayant déclaré avoir de la difficulté à respecter ses obligations financières immédiates.

afp/rp