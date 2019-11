Canada: légère baisse de l'emploi en octobre, chômage stable à 5,5%

Ottawa (awp/afp) - L'économie canadienne a perdu 1.800 emplois en octobre mais le taux de chômage est resté stable à 5,5%, a annoncé vendredi l'agence de la statistique.

Les économistes s'attendaient plutôt en moyenne à la création de 10.000 emplois en octobre, après les fortes augmentations enregistrées en août et septembre.

L'économie canadienne a perdu le mois dernier 16.000 postes à temps plein, qui n'ont pu être compensés par la hausse du travail à temps partiel. La population en quête de travail a légèrement augmenté.

"L'emploi a reculé chez les hommes du principal groupe d'âge actif de 25 à 54 ans et augmenté chez les personnes âgées de 55 ans et plus", a indiqué Statistique Canada dans un communiqué.

Des diminutions importantes d'emplois ont notamment affecté la production de biens industriels et la construction, des secteurs qui offrent de bons salaires.

Des hausses ont été constatées dans les administrations publiques, la finance, les assurances et les services immobiliers et de location, selon Statistique Canada.

L'emploi était à la baisse dans le secteur privé ainsi que chez les auto-entrepreneurs et autres travailleurs indépendants.

Sur un an, l'économie canadienne a néanmoins créé 443.000 emplois, une hausse de 2,4%, selon l'agence.

Royce Mendes, analyste chez CIBC Economics, entrevoit un ralentissement dans la création d'emplois au Canada dans les prochains mois. Et la publication des chiffres d'octobre pourrait bien être, selon lui, "le premier pas" vers une baisse prochaine du taux directeur de la banque centrale canadienne.

La Banque du Canada maintient son taux directeur à 1,75% depuis plus d'un an. L'établissement a cependant prévenu la semaine dernière que la bonne tenue relative de l'économie canadienne "sera de plus en plus mise à l'épreuve en raison des conflits commerciaux et de l'incertitude persistants" au niveau mondial.

