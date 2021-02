Canada: perte de 213'000 emplois, le chômage grimpe à 9,4%

Ottawa (awp/afp) - L'économie canadienne a détruit 213'000 emplois en janvier et le chômage était en hausse de 0,6 point à 9,4% en raison des nouvelles mesures prises pour freiner la pandémie, a annoncé vendredi l'institut national de la statistique.

Il s'agit du taux de chômage le plus élevé depuis août 2020, souligne Statistique Canada. Les analystes tablaient en moyenne sur un taux stable et une perte de 37'900 emplois.

L'économie canadienne a perdu 858'000 emplois en janvier par rapport à février 2020, avant le début de la pandémie et de la crise économique au pays.

Les restrictions ont fait chuter le travail dans le secteur des services, comme l'hébergement et la restauration, le commerce de détail et l'information, la culture et les loisirs, a indiqué Statistique Canada.

Ces baisses ont été entièrement enregistrées dans l'emploi à temps partiel et se sont concentrées dans les secteurs du commerce de détail du Québec et de l'Ontario, les deux plus grandes provinces du pays.

Des mesures de confinement, comprenant la fermeture des commerces non-essentiels, sont imposées depuis les fêtes de fin d'année dans ces deux provinces pour éviter la propagation du coronavirus.

Au Québec, province qui a enregistré le plus de décès liés à la pandémie et où est également imposé un couvre-feu nocturne inédit au pays, le taux de chômage a augmenté de 2 points pour atteindre 8,8%.

L'emploi était en revanche en hausse dans le secteur de la construction, dans cette province francophone et en Alberta (ouest).

Le nombre de personnes travaillant dans les soins de santé et l'assistance sociale a augmenté, retrouvant le niveau d'emploi d'avant la pandémie pour ce second secteur.

Le nombre de Canadiens travaillant à partir de leur domicile a augmenté de près de 700'000 pour atteindre 5,4 millions en janvier, dépassant le précédent record de 5,1 millions enregistré en avril 2020.

