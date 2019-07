Canada: perte de 2200 emplois en juin, taux de chômage en hausse à 5,5%

Ottawa (awp/afp) - L'économie canadienne a perdu 2.200 emplois en juin et le taux de chômage a augmenté de 0,1 point à 5,5% en raison d'un nombre accru de personnes en quête de travail, a indiqué vendredi l'institut de la statistique.

Cette hausse du chômage s'explique également par une diminution du nombre d'auto-entrepreneurs et autres travailleurs indépendants, qui a chuté de plus de 41.000 en juin, tandis que le nombre d'employés à temps plein progressait.

Le nombre de personnes en quête de travail a augmenté de près de 30.000 par rapport à mai, le nombre de chômeurs s'élevant à plus de 1,1 million de personnes.

Le taux de chômage au Canada reste néanmoins près de son niveau le plus faible depuis plus de 40 ans.

Les pertes d'emplois en juin étaient concentrées dans les secteurs de la fabrication, des matières premières, de la construction et du commerce de gros et au détail.

A l'inverse, un plus grand nombre de personnes travaillaient dans les soins de santé et l'assistance sociale, l'enseignement, le transport et l'entreposage ainsi que dans l'information, la culture et les loisirs.

L'emploi était en hausse chez les personnes de 55 ans et plus, surtout les hommes, tandis que ces derniers, dans la tranche des 25 à 54 ans, étaient moins nombreux à travailler. Les variations ont été limitées dans les autres catégories d'âge.

