Canada: perte de 7000 emplois en mars, le chômage se maintient à 5,8%

Ottawa (awp/afp) - L'économie canadienne a perdu 7.000 emplois en mars et le taux de chômage s'est maintenu à 5,8%, a indiqué vendredi l'institut national de la statistique.

Les analystes de la banque CIBC s'attendaient à une perte de 10.000 emplois et à un taux de chômage stable à 5,8%.

"Les données sur l'emploi au Canada avaient devancé d'autres indicateurs de la croissance économique de façon si spectaculaire que le léger recul de l'emploi en mars n'est pas vraiment une surprise", a commenté Avery Shenfeld, économiste de CIBC, faisant notamment référence à une "forte progression de l'emploi" en janvier et en février.

En mars, "l'emploi a diminué dans le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale, dans les services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien, et dans les services d'hébergement et de restauration", a indiqué Statistique Canada dans un communiqué.

Cependant, "davantage de personnes travaillaient dans le secteur de la finance, des assurances et des services immobiliers et de location, ainsi que dans les administrations publiques", a ajouté l'agence fédérale.

Malgré une progression de l'emploi dans les provinces de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick et de l'Ile-du-Prince-Édouard, l'emploi a "peu varié" dans les autres provinces, a précisé Statistique Canada.

