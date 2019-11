Canada: ralentissement de la croissance à 1,3% en rythme annuel au 3e trimestre

Ottawa (awp/afp) - L'économie canadienne a ralenti au troisième trimestre, le Produit intérieur brut (PIB) augmentant de 1,3% en rythme annuel, conformément aux attentes des analystes, a indiqué vendredi l'institut national des statistiques.

La hausse des investissements des entreprises et des dépenses des ménages a été tempérée par une baisse des exportations, notamment de produits agricoles, entraînant un ralentissement de la croissance.

L'économie canadienne avait progressé de 3,5% en rythme annuel au deuxième trimestre, un chiffre révisé à la baisse par rapport aux 3,7% annoncés par l'institut des statistiques fin août.

Le volume des exportations a diminué, notamment en matière de produits agricoles et de pêche. En revanche, le Canada a davantage exporté de minerais, de concentrés de métaux, de vêtements et de chaussures.

Le volume des importations est quant à lui resté stable, avec plus de produits chimiques et pharmaceutiques mais moins de voitures et machines industrielles.

L'investissement dans le logement a crû à un "rythme, le plus rapide observé depuis le premier trimestre de 2012", notamment en raison de la construction de maisons en Ontario (est) et des reventes immobilières dans cette province ainsi qu'en Colombie-Britannique (ouest), selon un communiqué de Statistique Canada.

Les dépenses des ménages ont également augmenté au troisième trimestre, en raison notamment des achats de véhicules SUV neufs.

Les investissement des entreprises ont également augmenté, marquant leur "progression la plus rapide depuis le quatrième trimestre de 2017", précise l'institut.

"Dans l'ensemble, la situation est mitigée, mais peut-être un peu meilleure qu'il n'y paraît étant donné la vigueur de la demande intérieure", a estimé Avery Shenfeld, analyste pour la banque CIBC.

La banque centrale du Canada doit tenir la semaine prochaine sa réunion de politique monétaire. Selon les analyses, elle devrait laisser son taux directeur inchangé à 1,75%.

Fin octobre, la banque prévoyait un ralentissement de l'économie pour le semestre en cours.

afp/rp