Canada: un premier excédent commercial en plus d'un an et demi

Ottawa (awp/afp) - Le Canada a enregistré en août un premier excédent commercial en plus d'un an et demi, avec un recul marqué des importations et des exportations, a annoncé vendredi l'institut canadien de la statistique.

L'excédent commercial, le premier depuis décembre 2016, est ressorti à 526 millions de dollars canadiens (353 millions d'euros), après un déficit de 189 millions de dollars en juillet.

Cette amélioration de la balance commerciale a surpris les économistes qui s'attendaient à un déficit de 500 millions de dollars, en raison de l'incertitude entourant la renégociation du traité de libre-échange continental avec les Etats-Unis et le Mexique, finalement couronnée de succès dimanche dernier.

Statistique Canada a attribué cette embellie à une baisse marquée des importations en provenance des pays autres que les Etats-Unis et un recul également des exportations, ce qui "n'augure pas particulièrement bien" pour la croissance de l'économie en août, selon la banque CIBC.

Les importations ont chuté de 2,5% à 50 milliards de dollars, avec des baisses dans 7 des 11 catégories principales, notamment dans l'aéronautique et autres équipements de transport. Les importations de ces produits ont fondu de moitié depuis le mois de mai, selon Statistique Canada.

Les importations de biens de consommation ont également diminué, tout comme celles des voitures et des pièces détachées, en baisse pour un cinquième mois consécutif.

Les exportations du Canada ont fléchi de 1,1% en août à 50,5 milliards de dollars, avec une baisse des exportations de véhicules et d'or. Hors énergie, les exportations ont reflué de 1,5%.

L'excédent commercial s'explique surtout par une chute de 4,5% des importations des pays autres que les Etats-Unis -- premier partenaire commercial du Canada --, notamment la Chine, le Brésil, la Belgique, l'Algérie et les Pays-Bas. Les exportations vers les pays autres que les Etats-Unis ont diminué de 0,9%.

Les exportations et les importations du Canada avec les Etats-Unis ont également légèrement diminué, l'excédent commercial du Canada avec son voisin américain restant essentiellement inchangé en août, à 5,3 milliards de dollars.

Les exportations d'acier vers les Etats-Unis étaient en hausse pour un deuxième mois d'affilée malgré l'imposition par les Américains de droits de douane de 25%, tandis que celles d'aluminium, frappées d'une taxe de 10%, reculaient pour un troisième mois consécutif.

Les importations canadiennes d'acier et d'aluminium des Etats-Unis, objet de taxes douanières similaires de la part du Canada, ont respectivement diminué et augmenté en août.

afp/rp