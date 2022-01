Canadian Natural Resources prévoit une augmentation des dépenses en 2022

Canadian Natural Resources Ltd a rejoint mardi ses rivaux en prévoyant des dépenses d'investissement plus élevées en 2022, car elle parie sur une reprise durable des prix du pétrole et du gaz par rapport aux planchers historiques provoqués par la pandémie.

Le plus grand producteur de pétrole et de gaz naturel du Canada prévoit de dépenser 4,35 milliards de dollars canadiens (3,44 milliards de dollars) en 2022, ce qui est supérieur à son estimation de 3,48 milliards de dollars canadiens pour 2021. (1 $ = 1,2635 dollar canadien) (Reportage de Ruhi Soni à Bengaluru ; Montage d'Amy Caren Daniel)