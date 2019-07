Canadien National: bénéfice en hausse grâce au transport de pétrole par rail

Montréal (awp/afp) - Le groupe ferroviaire de transport de marchandises Canadien National (CN) a annoncé mardi une hausse de son bénéfice net au deuxième trimestre supérieure aux attentes des analystes, en raison notamment de l'accroissement des volumes de pétrole transportés.

Le bénéfice net est ressorti à près de 1,4 milliard de dollars canadiens (1,1 milliard de francs suisses), en hausse de 4% par rapport à celui d'il y a un an.

Hors éléments exceptionnels et ramené à une action, le bénéfice ajusté pour les trois mois terminés le 30 juin s'est établi à 1,73 dollar, un résultat record supérieur au montant de 1,66 dollar attendu par les analystes dans leur consensus moyen.

"L'équipe du CN a obtenu des résultats records au deuxième trimestre et nous demeurons optimistes quant aux perspectives de volumes au deuxième semestre de l'exercice, tout en maintenant notre vigilance sur les coûts", a déclaré Jean-Jacques Ruest, PDG du chemin de fer, l'un des plus grands d'Amérique du Nord.

Les charges d'exploitation du groupe, qui compte plus de 27.000 employés, ont augmenté de 4% sur un an.

Le chiffre d'affaires a progressé de 9%, à près de 4 milliards de dollars (2,7 milliards d'euros), un montant sans précédent, en raison d'un effet de change et de l'accroissement des volumes de pétrole brut et de céréales transportés au Canada et aux Etats-Unis, facteurs neutralisés en partie par une diminution des volumes de bois et de potasse.

A elles seules, les recettes tirées du transport de pétrole ont augmenté de 26% par rapport au deuxième trimestre 2018, à 775 millions de dollars (529 millions d'euros).

Le réseau du CN s'étend d'un bout à l'autre du Canada et, aux Etats-Unis, des Grands Lacs jusqu'au golfe du Mexique.

afp/jh