Canadien National dévoile sa nouvelle présidente et des résultats en hausse

Montréal (awp/afp) - Le groupe ferroviaire de transport de marchandises Canadien National (CN) a annoncé mardi la nomination de Tracy Robinson au poste de présidente-directrice générale ainsi que des résultats en hausse au quatrième trimestre de 2021.

Ancienne vice-présidente exécutive de TC Energy, Mme Robinson a passé 27 ans au sein du rival du CN, le Canadien Pacifique (CP), notamment dans des postes de haute direction. Elle prendra ses fonctions le 28 février après le départ à la retraite de Jean-Jacques Ruest, selon un communiqué.

Le départ du plus haut dirigeant du CN avait été réclamé par le groupe britannique TCI Fund Management, actionnaire détenant plus de 5% des actions, après sa tentative infructueuse d'acquérir Kansas City Southern (KCS) pour créer le premier réseau reliant le Canada, les Etats-Unis et le Mexique.

KCS avait finalement conclu un nouvel accord avec le CP en septembre afin de créer ce réseau ferroviaire.

CN a aussi nommé l'ancien Premier ministre libéral du Québec (2003-2012), Jean Charest, au conseil d'administration à titre d'administrateur indépendant.

En outre, la compagnie de chemins de fer a enregistré un bénéfice net de 1,2 milliard de dollars canadiens (874 millions de francs suisses) pour les trois mois terminés le 31 décembre 2021, soit 178 millions de plus qu'il y a un an.

Le CN explique ses résultats trimestriels "exceptionnels" notamment par un meilleur rendement du carburant et les hausses des tarifs marchandises.

Toutefois, ces "facteurs ont été partiellement neutralisés par la baisse des volumes de céréales" du Canada - après les livraisons record au quatrième trimestre 2020 - et "l'incidence négative de la conversion du dollar canadien plus vigoureux".

Le groupe a aussi pâti des inondations catastrophiques en Colombie-Britannique (ouest), qui ont provoqué à l'automne des glissements de terrain et conduit à une "fermeture du réseau dans la région pendant trois semaines au cours du quatrième trimestre".

Hors éléments exceptionnels et ramené à une action, le bénéfice ajusté est ressorti à 1,71 dollar par action, en hausse de 20%, soit nettement au-dessus de ce qu'attendaient les analystes.

Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 3%, à 3,7 milliards de dollars (2,5 milliards d'euros), a indiqué la compagnie dans un communiqué.

Pour l'ensemble de l'exercice 2021, le bénéfice net a fortement augmenté, à environ 4,8 milliards contre 3,5 milliards en 2020, notamment en raison de l'amélioration de la vitesse moyenne de trains sur le réseau et d'un meilleur rendement du carburant.

afp/jh